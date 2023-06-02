"أُنس جابر: " "أعود إلى مستواي وأتحرك بشكل رائع. جسديا أشعر بتحسن كبير."

-قالت لاعبة التنس أُنس جابر المصنفة سابعة عالميا بعد فوزها امس على منافستها الفرنسية أوسيان دودين 6-2 و6-3 وتأهلها للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس "أعود إلى مستواي وأتحرك بشكل رائع. جسديا أشعر بتحسن كبير. واضافت في تصريح صحفي بعد المباراة "طريقة لعب دودين خطيرة جدا. يمكن أن تحصد الكثير من نقاط الفوز المباشر ومع ذلك ترتكب أيضا أخطاء كثيرة."كانت خطتي أن أجعلها ترتكب أخطاء أكثر مني. استفدت كثيرا من هذه المباراة وسيساعدني ذلك في الدور الثالث".



ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.





🇹🇳 Ons Jabeur 🆚 Océane Dodin 🇫🇷



If you missed this match, here are the highlights ⤵️#RolandGarros pic.twitter.com/KlZ2PQOnTJ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023

وبينما لم يكن هذا أفضل تحضير ممكن لرولان جاروس، بدت أُنس في حالة جيدة جدا في مباراتيها حتى الآن بعد أن وصلت إلى الدور الثالث دون أن تخسر أي مجموعة.وكافحت اللاعبة التونسية في البداية للتعامل مع طريقة لعب دودين الشجاعة حيث كانت اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 26 عاما والمصنفة 122 عالميا تبذل جهدا كبيرا للحاق بكل كرة تقريبا.لكن رغم فوزها بالعديد من النقاط الصعبة فإن دودين ارتكبت العديد من الأخطاء أيضا لتخسر نقاطا سهلة لتتقدم أُنس 4-2.ويمكن القول إن كرات أُنس القصيرة الماكرة خلف الشبكة هي الأفضل في منافسات السيدات، وقد استفادت المصنفة السابعة عالميا البالغة من العمر 28 عاما منها بالكامل لتتقدم 5-2.وقالت أُنس "الكرات القصيرة الماكرة واحدة من التسديدات الرائعة التي أقوم بها وهنا على الملاعب الرملية تظل الكرة منخفضة جدا."لن أقول إنني ولدت بها لكنني تعلمت أن أفعل ذلك بشكل أفضل مع مرور السنين".ولم تنجح طريقة لعب دودين الشجاعة بعدما سددت ضربة أمامية بعيدا لتفوز أُنس بالمجموعة الأولى.وتبادلت اللاعبتان بعد ذلك كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية لكن دودين واصلت ارتكاب أخطاء لتفوز أُنس بالمباراة في ثالث نقطة لحسم اللقاء وتنهي الوجود الفرنسي في مسابقة السيدات.وهذه هي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي لا تصل فيها أي لاعبة فرنسية إلى الدور الثالث من منافسات السيدات.وستتبارى انس جابر المصنفة سابعة عالميا مع الصربية اولغا دانيلوفيتش (105 عالميا) في الدور السادس عشر من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وذلك بعد تفوق اللاعبة الصربية امس على الايطالية ياسمين باوليني المصنفة 53 عالميا (6-2 و7-5).