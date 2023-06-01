طائرات خفيفة تزين سماء جرجيس في رالي الطائرات بعد استئناف برنامج الدورة السادسة لمهرجان الطيران

حط رالي الطائرات الخفيفة بجرجيس في اطار الدورة السادسة لمهرجان الطيران لينطلق يوم غد الجمعة في اتجاه قرقنة ثم زغوان اخر محطاته وذلك بعد ان توقف منذ يوم السبت الماضي بسبب حادثة سقوط طائرتين بشط الجريد ادت الى وفاة اثنين من المشاركين . .



ورغم سوء الاحوال الجوية فان الطائرات المشاركة والتي يبلغ عددها 24 طائرة من انواع مختلفة قامت بطلعاتها الجوية الا ان الحادثة الاخيرة فرضت تغيرا في البرنامج حيث تم منع اصطحاب الاطفال من الجمهور في هذه الطلعات الجوية التي كان من المبرمج ان يستفيذ منها 50 طفلا في اليوم الى جانب الغاء منظمي مهرجان الطيران بجرجيس انشطة موازية للتظاهرة ومنها عروض الازياء واقامة حفل استقبال وفطور بمكان المهرجان وفقرات فلكلورية بسبب فرضية امكانية الغاء المهرجان وفق علي الشبلي رئيس جمعية المنتدى التونسي لعالم الاعمال احد الاطراف المنظمة لمهرجان الطيران بجرجيس.





...



ويندرج هذا المهرجان في اطار العمل على التعريف بهذه الرياضة واستكشافها لدى الناشئة الى اسهامها في دعم النشاط السياحي من خلال تشريك سواح نوعيين للتعرف على المنتوج السياحي المتنوع لبلادنا الذي يبرزه مسلك متنوع صحراوي وجبلي وساحلي وفق محي الدين بوبطان مؤسس مهرجان الطيران بجرجيس.

ومن جهته اعتبر رئيس الجامعة التونسية للرياضات الجوية والانشطة التابعة ماهر عطار ان هذه الرياضة لها مستقبل واعد وهي تكتسي استراتيجية سياحية واقتصادية مشيرا الى تنه من شان هذه التظاهرة المساهمة في التعريف بهذه الرياضة في اوساط الشباب والاطفال ان ترغبهم في ممارستها .

ويشارك في هذه التظاهرة حولي 50 طيارا ب24 طائرة خفيفة من فرنسا وبلجيكا وايطاليا وبريطانيا حلوا مساء يوم امس بجرجيس فيما انطلق برنامجهم بهذه المعتمدية بتنظيم طلعات جوية اليوم ويوم غد الجمعة.