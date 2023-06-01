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بنزرت: استكمال اشغال تهيئة وصيانة المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة الشمالية باعتمادات مالية توازي 918 الف دينار

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 53 ث
      
افاد المندوب الجهوي للتربية محمد كسوري ان اشغال تهيئة وصيانة المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بمعتمدية بنزرت الشمالية تم استكمالها مؤخرا باعتمادات مالية توازي 918 الف دينار، وتم الاستلام الوقتي للامشروع نهاية شهر ماي المنقضي.

وبين كسوري ان الاشغال شملت عمليات إعادة تهيئة وصيانة شاملة مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز لكامل الفضاءات التربوية والتعليمية والخدماتية ومجمل مرافق المدرسة الموجهة سواء لاطار التدريس او الإدارة والتلاميذ، من قاعات تدريس ووحدات حياة ووحدات صحية وغيرها ، علاوة على اشغال التعهد لكامل محيط المدرسة.

...

وأضاف انه سيتم، في انتظار إعادة المدرسة لوظيفيتها التعليمية والتربوية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، استغلالها لاحتضان 144 تلميذا وتلميذة ممن سيجتازون الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا في دورتها الرئيسية المبرمجة من 07 الى 14 جوان الجاري.

يشار الى ان المدرسة الإعدادية شارع بورقيبة ببنزرت الشمالية والمعروفة باسم " فرانكو اراب" تعتبر واحدة من اقدم واعرق الفضاءات التعليمية بالجهة والبلاد التونسية حيث يعود تاريخ بنائها الى سنة 1923، وقد مثلت واحدة من المنارات التعليمية الهامة بالجهة وبالبلاد ككل، حيث مثلت محطة رئيسية لتعليم وتدريس وتربية اجيال اصبحوا شخصيات وطنية وعلمية وتربوية مرموقة قدمت الاضافة للبلاد.


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