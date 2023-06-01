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غالتييه يؤكد: ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان بعد غد السبت

Publié le Jeudi 01 Juin 2023 - 15:39 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان اليوم الخميس إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو.
وأبلغ غالتييه الصحفيين "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".
وأضاف غالتييه "في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".
وتابع "كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم".
...

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين أن بطل العالم تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.


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