تتويج ستة أفكار مشاريع في ختام النسخة الثانية للمسابقة الإقليمية لريادة الأعمال لفائدة متكوني مراكز التكوين المهني بولايات الجنوب

تمّ في ختام المسابقة الإقليمية لريادة الأعمال في نسختها الثانية لفائدة متكوني مراكز التكوين المهني العمومي والخاص بولايات الجنوب (قفصة وقبلي وتطاوين ومدنين وقابس وتوزر)، الثلاثاء الماضي، تتويج ستة أفكار مشاريع بمعدل متوّج عن كل ولاية، ومنح جوائز التميز بمعدل ممثل عن كل ولاية



كما تمّ بالمناسبة، وحسب بلاغ صادر اليوم الخميس، عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، تتويج صاحب أفضل فكرة مشروع من بين بقية المتسابقين الثلاثين ومنح جائزة تشجيعية





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وشملت أفكار المشاريع المتوجة عدة قطاعات منها فكرة إنشاء شركة المرقوم الأمازيغي، وإحداث وحدة قيس جوية وتصنيع طاولة خاصة للأطفال ذوي فرط الحركة بالإضافة الى فكرة صنع قوالب من مادة الجافال وإحداث روضة دامجة ومشروع مصنع اللف ولولبة المحركات الإلكترونية.



وتوزّع المتوجون الست بين متكونين إثنين من مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني ومتكون بمركز تكوين مهني راجع بالنظر لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي، ومتكون بمركز تكوين مهني راجع بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة، فضلا عن متكونين اثنين راجعين بالنظر للهياكل الخاصة للتكوين المهني.



وآلت الجائزة التشجيعية إلى متكونة بمركز تكوين مهني راجع بالنظر للهياكل الخاصة للتكوين المهني.



وتندرج هذه المسابقة في إطار مشروع "المبادرة من أجل التنمية " وتهدف إلى ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة ومرافقتهم والإحاطة بهم وتطوير أفكار مشاريعهم، حسب البلاغ.



يشار إلى أنه قد سبق هذه المسابقة تنظيم مخيّم تدريبي أمّنه مكونو الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال المبادرة الخاصة بالتعاون مع المرافقين المرجعيين من مختلف هياكل التكوين المهني العمومي والخاص خلال الفترة الممتدة من27 إلى 29 ماي 2023، بجربة، لإعداد ومرافقة 36 مترشحة ومترشحا من مجموعة 421 من المترشحين وذلك بهدف تطوير قدراتهم ومزيد بلورة أفكار مشاريعهم وإعدادهم لمرحلة التقييم النهائي وتدريبهم في مجالات قابلية انجاز أفكار المشاريع وأنموذج العمل التجاري وتقنيات تقديم وترويج فكرة المشروع وتقنيات التواصل.



وانتظمت هذه الفعالية بإشراف بالخصوص والي مدنين و مشاركة ممثلة قنصلية النرويج في تونس وممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني .

