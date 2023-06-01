قابس: بطاقة ايداع بالسجن في حق المندوب الجهوي السابق للصناعات التقليدية

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسم المحكمة منير عروم، اليوم الخميس صحفي "وات"، بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر يوم أمس الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق المندوب الجهوي السابق للصناعات التقليدية، بناء على شكاية تقدمت بها حرفيتين موضوعها التحرش الجنسي.



وبين عروم ان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر هذه البطاقة بعد قيامه بالسماعات والاستنطاقات واجراء المكافحات اللازمة بين المتضررتين والمشتكى به.