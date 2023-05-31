المنستير: مشاركة 25 نزلا في فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي

شارك ممثلو 25 نزلا بولاية المنستير في فعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في قطاع السياحة" الملتئمة، اليوم الأربعاء، بفضاء مدرسة التكوين في مهن السياحة بالمنستير، ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة السياحة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبتمويل من مؤسسة "سويس كونتاكت" وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بالمنستير عادل الخليفي.



وأضاف الخليفي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا اليوم الجهوي هو اليوم الخامس على المستوى الوطني، وقد شهد عمليات شغل مباشرة، مشيرا إلى إمكانية تنظيم دورات تكوينية قصيرة بتمويل من "سويس كونتاكت" سواء في مدرسة التكوين في مهن السياحة بالمنستير أو في النزل.

من جانبه، أفاد مدير مؤسسة "سويس كونتاكت" بتونس، حمدة الزرمديني، أنّ المؤسسة انطلقت منذ السنة الفارطة في تمويل هذه التظاهرة، والتي انتظمت العام المنقضي بكل من المنستير وجربة بمدنين، فيما انتظمت خلال السنة الحالية 5 أيام جهوية بسوسة، والحمامات بنابل، وجربة بمدنين، إلى جانب المهدية، والمنستير، باعتبار أن المؤشرات تنبئ بموسم سياحي واعد، مرجّحا تنظيم يوم جهوي مماثل بتونس الكبرى وطبرقة بجندوبة.



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وبيّن أنّه سيتم حصر حاجيات التكوين بالتنسيق مع أصحاب النزل ومدرسة التكوين في مهن السياحة لتنظيم دورة تكوينية هادفة بتمويل من "سويس كونتاكت"، على حدّ قوله.

من جانبه، توقع مدير البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، هشام بوسعيد، أنّ تكون نسبة الإدماج المباشر بين 30 و40 في المائة خلال الأيام الجهوية الخمسة، موضحا أنّ 80 في المائة من طالبي الشغل الذين يقع اختيارهم مدعون للقاء ثان معمّق في النزل.

وتبلغ حاجيات النزل في ولاية المنستير خلال الموسم السياحي الحالي 917 عاملا في اختصاصات مختلفة، وقد تم منذ فيفري 2023 وإلى غاية الآن تلبية قرابة 400 عرض شغل ومن المؤمل تلبية 550 عرضا آخر في اختصاصات مختلفة، حسب رئيس مكتب التشغيل بالمنستير محمّد قبوج.

وأعرب ممثلو مختلف النزل المشاركة في التظاهرة عن حاجة مؤسساتهم للعملة في مختلف الاختصاصات على غرار أكرم بن حسين وهو مدير أحد النزل، الذي أشار إلى أنّ مؤسسته تشارك للمرة الثانية في هذه التظاهرة، وقد انتدبت في السنة الفارطة 5 أشخاص في الطوابق، وتتطلع هذه السنة إلى انتداب 3 أو 4 عملة آخرين في نفس الاختصاص، علما أنّ التشغيل سيكون مباشرا وعلى إمتداد السنة، وفق تأكيده، فيما ذكر صالح قاسم وهو مدير مطعم بأحد النزل أنّ اليد العاملة في المطعم منقوصة وتتطلّع الوحدة إلى انتداب حوالي 4 أشخاص لسدّ الشغور.



وأجرى طالبو الشغل الوافدين على فعاليات هذا اليوم الجهوي عدة مقابلات مع ممثلي النزل المشاركة في هذه التظاهرة، على غرار نجاة مبروكي المتحصلة على الإجازة التطبيقية في قانون المؤسسات من كلية الحقوق بصفاقس، ولديها تكوين في الإعلامية وفي المطبخ والحلويات، عدّة مقابلات في اختصاصات المحاسبة، والإدارة، والطبخ والمرطبات، وتلقت على ضوئها وعودا للتشغيل، فيما أعرب وسام مبارك (31 سنة) المتخرج من المعهد العالي للسياحة بسوسة سنة 2014 وسبق له العمل في القطاع السياحي عن أمله في أن يجد خلال هذه التظاهرة فرصة للعمل المباشر.