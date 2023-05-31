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اتحاد الفلاحين يدعو الى التدخل العاجل لمساعدة المتضررين من تساقط حجر البرد في القصرين

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 17:41 قراءة: 1 د, 0 ث
      
دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلط المعنية الى التدخل العاجل لمساعدة الفلاحين المتضررين من تساقط كميات هامة من حجر البرد، مساء أمس الثلاثاء، على ولاية القصرين، مما أدى الى تسجيل أضرار جسيمة خاصة بمناطق انتاج الأشجار المثمرة.


وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان له، الأربعاء، ضرورة الاحاطة بالفلاحين الذين تكبّدوا خسائر مادية ومعنوية، في انتظار اجراء المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تقييما ميدانيا لتحديد الاضرار الناجمة عن هذه الجائحة.
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وشدّد على ضرورة مراجعة الأوامر الترتيبية الخاصة بصندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية لإدراج ظاهرة حجر البرد ضمن تدخلاته واعتبارها جائحة طبيعية.


يذكر أن مدينة جدليان في ولاية القصرين سجلت، أمس الثلاثاء، تهاطل كميات هامة من الأمطار الغزيرة مرفوقة بحجر البرد ما تسبب في إلحاق أضرار فلاحية في بعض المزارع طالت خاصة أشجار التفاح والزيتون والخضروات الفصلية على غرار الطماطم والبطيخ والدلاع وفق معتمد جدليان، محرز الطاهري.

وقد شهدت جل معتمديات ولاية القصرين نزول كميات متفاوتة من الأمطار نجم عنهاانقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات، على غرار الطريق الجهوية عدد 91 الرابطة بين معتمديتي حيدرة وفوسانة عبر منطقة الطباقة والطريق المحلية عدد 85 الرابطة بين معتمديتي حيدرة وتالة والطريق المتقاطعة مع وادي الصابون ووادي الحطب بمعتمدية سبيبة.

كما تسببت هذه الأمطار في فيضان وادي مبروك بالقرين في معتمدية العيون.


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