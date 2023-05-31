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ايقاف مباراة الاولمبي الباجي و النادي الافريقي بعد اصابة المدرب سعيد السايبي

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 17:08 قراءة: 1 د, 10 ث
      
قرر يسري بوعلي حكم مباراة الاولمبي الباجي و النادي الافريقي ايقاف المباراة التي جمعت الفريقين (دق 19) في اطار الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملعب بوجمعة الكميتي بباجة.

واظهرت صور تلفزية تعرض مدرب النادي الافريقي سعيد السايبي لاصابة عل مستوى الراس مع اثار دماء, مما استوجب تدخل اعوان الحماية المدنية لاسعاف السايبي ونقله الى المستشفى.

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الاربعاء 31 ماي 203
ملعب بوجمعة الكيتي بباجة
الاولمبي الباجي-النادي الافريقي ايقاف المباراة بقرار من حكم اللقاء والنتيجة (0-0)
السبت 27 ماي 2023
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 1
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - الاتحاد الرياضي المنستيري 0 - 4


الخميس 1 جوان 2023
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي-اتحاد بن قردان

الترتيب المؤقت في انتظار قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة:

ن ل ف ت ه له عليه
1-النجم الساحلي 20 8 5 2 1 8 3
2-النادي الافريقي 15 7 4 2 1 8 3
-الاتحاد المنستيري 15 8 3 2 3 12 7
4-اتحاد بن قردان 14 7 3 2 2 9 8
--الترجي الرياضي 14 7 3 1 3 7 6
6-النادي الصفاقسي 11 8 2 4 2 6 4
7-الاولمبي الباجي 10 7 2 2 3 4 5
8-اتحاد تطاوين 3 8 0 1 7 2 20



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