ايقاف مباراة الاولمبي الباجي و النادي الافريقي بعد اصابة المدرب سعيد السايبي

قرر يسري بوعلي حكم مباراة الاولمبي الباجي و النادي الافريقي ايقاف المباراة التي جمعت الفريقين (دق 19) في اطار الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بملعب بوجمعة الكميتي بباجة.



واظهرت صور تلفزية تعرض مدرب النادي الافريقي سعيد السايبي لاصابة عل مستوى الراس مع اثار دماء, مما استوجب تدخل اعوان الحماية المدنية لاسعاف السايبي ونقله الى المستشفى.





...