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نهائيات بطولة تونس للغولف - بولكمين (رجال) ولعذاري ( سيدات) يتوجان باللقب

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 16:48 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تميزت نهائيات بطولة تونس للغولف للموسم الرياضي 2022ـ 2023 التي دارت على امتداد أربعة أيام بملعب نادي الغولف بجربة بتنظيم ناجح على ارضية معشبة تمت تهيئتها بالشكل المطلوب.
وكان الإمتياز في مسابقات الذكور من نصيب اللاعب الصاعد لجمعية الحمامات و المنتخب الوطني بهاء بولكمين الذي فاز باللقب الأغلى ونال بطولة تونس للرجال للمرة الأولى في مسيرته الرياضية و آية لعذاري التي ظفرت بلقب بطولة السيدات.
ولدى السيدات تمكنت اللاعبة آية لعذاري من الظفر بلقب بطولة تونس للكبريات للمرة الأولى برصيد 257 ضربة مقابل 259 ضربة لإسراء بوعمر و 263 للاعبة ابتهال الهمامي فيما حلت حاملة اللقب وصاحبة العدد القياسي في عدد الإنتصارات كنزة لعذاري في المركز الرابع بمجموع 277 ضربة.

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الترتيب النهائي:
بطولة تونس للسيدات:
1- آية لعذاري جمعية الغولف بالقنطاوي 257
2- إسراء بوعمر الجمعية الرياضية للغولف بجربة 259
3- ابتهال الهمامي جمعية الحمامات للغولف 263.

بطولة تونس للرجال:
1 - بهاء بولكمين جمعية الغولف بالحمامات 292
2 - بلال بالشيخ جمعية الغولف بالقنطاوي 310
3 - رابح البدوي جمعية الغولف بالحمامات 311


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