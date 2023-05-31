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المنزه الأول: "جنّان" ينفذ عدة عمليات سطو

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 15:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكن أعوان واطارات منطقة الامن الوطني بالمنزه من القبض على جنان من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات بصدد سرقة محل تجاري بجهة المنزه الاول وبحوزته آلة قص كبيرة الحجم و 4 آلات قطع "بانس" وقناع وجه قماشي وآلة كشف ضوئية تم حجزهم على ذمة الأبحاث.
باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه تأكد تورطه في سلسلة من السرقات من داخل محلات تجارية بجهة المنزه 1 حيث تم التحول برفقته والتعرف على جميع المحلات التي وقعت سرقتها من قبله.
بمزيد التحري معه اعترف بكل ما نسب اليه مستغلا معرفته بالجهة خاصة أنه اشتغل في عدة منازل "جنان".
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.
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