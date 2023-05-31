توزر: انطلاق أشغال ربط شبكة التطهير بالطريق رقم 3 بمحطة التطهير لإنهاء مشكل تسرب مياه الصرف الصحي

انطلقت بداية الأسبوع الجاري، أشغال ربط قنوات تصريف المياه المستعملة بالطريق الوطنية رقم 3 على مستوى مدخل منطقة حلبة بمدينة توزر بمحطة التطهير عبر الشبكة المركزة بالطريق الجهوية 106 بين توزر ودقاش، بغاية انهاء مشكل فيضان مياه الصرف الصحي بمدخل المنطقة، وفق المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير طلال زميط.



وأوضح زميط لصحفي "وات" أن تكاليف الاشغال تقدر بنحو 22 ألف دينار، وتضم مد قنوات على طول 700 متر وبقطر 400 ملم انسيابيا، لافتا الى أن المشروع تأخر انطلاقه لسنة كاملة لأسباب عقارية باعتبار أن مد الشبكة الجديدة يمر بجانب عدد من الضيعات الفلاحية.





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ويندرج هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الديوان لتجديد الشبكة وصيانتها بقيمة 1,350 مليون دينار، حيث تم تنفيذ نحو 60 بالمائة من هذه التدخلات بمدينة توزر ويتواصل حاليا تنفيذ القسط المتبقي على أن تنتهي الاشغال في غضون ستة أشهر.