بطولة العالم للتايكوندو - خليل الجندوبي يخرج من الدور ربع النهائي على يد الكوري الجنوبي باي جون سيو

ودع خليل الجندوبي (وزن أقل من 58 كلغ) صاحب الميدالية الفضية في دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بطوكيو منافسات بطولة العالم للتايكواندو المقامة حاليا بالعاصمة الاذربيجانية باكو منذ الدور ربع النهائي بعد خسارته بنتيجة 1-2 امام الكوري الجنوبي باي جون سيو الذي توج لاحقا بالميدالية الذهبية.



وكان الجندوبي تغلب في الادوار السابقة على الكازخستاني سميرخون اباباكيروف 2-صفر واللبناني رافائيل قدسي 2-صفر والقرغيزستاني ايدين التيباييف 2-صفر.

كما غادر البطولة جاسر العويني (وزن أقل من 68 كلغ) بعد هزيمته امام الاوزبكستاني اولوغبيك راشيتوف. وكان العيوني تغلب في الدور الاول على الجورجي بيكا كافتارادزي.



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ولحساب منافسات اليوم الاربعاء فازت إكرام الظاهري (وزن اقل من 49 كلغ) على الايرلندية شانون لاركين 2-1 وستواجه في الدور المقبل الاوزبكستانية مادينابونو مانوبوفا. كما تغلب معتز العيفاوي (وزن اقل من 87 كلغ) على المنغولي ازخو اوتغونجارغال 2-صفر وسيواجه في الدور المقبل الاردني فهد السبيحي.

وفي ما يلي برنامج منافسات بقية عناصر المنتخب التونسي :

️فارس بوجمعي وزن اقل من 63 كلغ 1 جوان 2023

️فراس القطوسي وزن اقل من 74 كلغ 3 جوان 2023



شيماء التومي وزن اقل من 53 كلغ 4 جوان 2023