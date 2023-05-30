Babnet

جلسة عمل بين وزيري الدّاخليّة وتكنولوجيّات الإتصال

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 20:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل جمعت وزير الدّاخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور إطارات سامية من الوزارتين.

وأفاد بلاغ للداخلية أن الجلسة تمحورت حول أهمّ المشاريع التي تندرجُ في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة للمواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية والتي تعمل الوزارتان حاليا على الإسراع في إنجازها.

...

وتطرّق الاجتماع إلى المراحل المتبقية في تركيز منظومة بطاقة التّعريف البيومتريّة وجواز السّفر البيومتري المقروء آليا والحامل لشريحة الكترونيّة.
وجرى التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الشروع في اعتماد المضمون الإلكتروني تدريجيّا في مختلف الإجراءات الإدارية وذلك لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطن.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267524


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
19°
 Babnet25° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1824°-1724°-1726°-1929°-20
  • Avoirs en devises
    21683,4

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33389 DT        1$ =3,10925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   436,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    