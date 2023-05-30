جلسة عمل بين وزيري الدّاخليّة وتكنولوجيّات الإتصال

انعقدت اليوم الثلاثاء بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل جمعت وزير الدّاخلية، كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور إطارات سامية من الوزارتين.



وأفاد بلاغ للداخلية أن الجلسة تمحورت حول أهمّ المشاريع التي تندرجُ في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة للمواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية والتي تعمل الوزارتان حاليا على الإسراع في إنجازها.



وأفاد بلاغ للداخلية أن الجلسة تمحورت حول أهمّ المشاريع التي تندرجُ في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة للمواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية والتي تعمل الوزارتان حاليا على الإسراع في إنجازها.

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وتطرّق الاجتماع إلى المراحل المتبقية في تركيز منظومة بطاقة التّعريف البيومتريّة وجواز السّفر البيومتري المقروء آليا والحامل لشريحة الكترونيّة.

وجرى التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الشروع في اعتماد المضمون الإلكتروني تدريجيّا في مختلف الإجراءات الإدارية وذلك لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطن.