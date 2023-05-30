تسمية مدير عام جديد للوكالة الوطنية لحماية المحيط

افادت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الثلاثاء، انه تمت تسمية محمد الناصر الجلجلي مديرا عاما جديدا للوكالة.



وتاتي هذه التسمية بمقتضى امر عدد 420 صادر عن وزارة البيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 بتاريخ 30 ماي 2023، وفق ما نشرته الوكالة على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"





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وكانت وزارة البيئة اصدرت في 26 جانفي 2023 طلب ترشحات لخطة مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية احدثت سنة 1988 علما وان تم اغلاق قبول الطلبات في 13 فيفري 2023.



وتتمثل مهمة الوكالة الوطنية في حماية المحيط، خاصة، في وضع المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية في ما يتعلق بمُكافحة التلوث والحفاظ على البيئة، وتنفيذها من خلال إجراءات محددة وقطاعية، ولها 8 تمثيليات جهوية.



