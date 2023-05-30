متابعة التزود بالمواد الطاقية محور جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة التزود بالمواد الطاقية خلال الفترة القادمة.

كما تم التطرق إلى برنامج عمل المؤسسات الناشطة في القطاع والمتداخلة في منظومة الإنتاج والتزود بالمحروقات.

وأكدت رئيسة الحكومة حرصها على تطوير منظومة التزويد بالمحروقات بكل جهات البلاد على المدى القريب والمتوسط.

كما شدّدت على ضرورة استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة والعمل على ضمان الأمن الطاقي ببلادنا.