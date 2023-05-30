لقاء رئيسة الحكومة بالرئيسة السابقة لجمهورية مالطا

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، الرئيسة السابقة لجمهوريّة مالطا ماري لويز بريكا، إحدى الفائزات بجائزة "فاطمة الفهرية".



وهنّأت نجلاء بودن الرئيسة السابقة لمالطا بمناسبة حصولها أمس الإثنين على "جائزة فاطمة الفهرية" الممنوحة من قبل وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لشخصيات رائدة في مجال دعم حقوق المرأة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.





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ووفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة، ركز اللقاء على "أهميّة الإحاطة بفئتي الأطفال والشباب وضرورة إيلاء الأولوية لتعزيز النظام التربوي عبر تطوير برامج التعليم والتكوين"، والعمل على مراعاة البعد الإنساني من خلال مكافحة ظاهرتي الفقر والانقطاع المبكّر عن الدراسة والهجرة.



وأكّدت نجلاء بودن رمضان و ماري لويز بريكا أنّ "مقاومة الهجرة غير النظاميّة تستوجب مقاربة شاملة للحدّ منها"، هذا اضافة إلى التفكير في ضبط برامج تهدف الى التمكين الاقتصادي والإحاطة بالأطفال والشباب.



واسندت أمس جائزة "فاطمة الفهرية" لسنة 2023 إلى ثماني نساء تميزن بمساهمتهن وتكريما لأعمالهن في مختلف المجالات، من بينهن كل من فقيدتي الساحة الحقوقية والسياسية، مية الجريبي واحلام بلحاج.



وضمت قائمة المتوجات بالجائزة لهذه السنة من خارج تونس كلا من الرئيسة السابقة لجمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا نظير إطلاقها عديد المبادرات والجمعيات الداعمة لحقوق الإنسان وكذلك لدعمها جهود مكافحة السرطان.



كما حصدت الروائية الجزائرية ربيعة جلطي زرهوني، التي شغلت منصب أستاذة بجامعة وهران، هذه الجائزة نظير إصداراتها الروائية والشعرية.

