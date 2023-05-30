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الرائد الرسمي: وزارة التربية تُحدد طاقة استيعاب المعاهد والمدارس الإعدادية النموذجية بالنسبة للسنة الدراسية القادمة ب 7150 مقعدا

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 18:49 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حددت وزارة التربية طاقة استعاب المعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية القادمة 2023/2024 ب3450 مركزا تتوزع على 26 معهدا في مختلف جهات الجمهورية، حسب ما جاء في قرار يتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمراكز النموذجية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما حددت الوزارة طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية ب3700 مقعد موزعة على 28 مدرسة تتوزع على عدد من جهات الجمهورية.

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وسيتم اجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني للدخول الى المعاهد النموذجية خلال الفترة من الاثنين 19 جوان 2023 الى حدود يوم الأربعاء 21 جوان 2023 فيما تنظم مناظرة الدخول الى المدارس الإعدادية النموذجية من يوم الخميس 22 جوان 2023 الى يوم السبت 24 جوان 2023، حسب روزنامة الامتحانات الوطنية لوزارة التربية.


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