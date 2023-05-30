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سوسة : النظر في وضعية عدد من المناطق الريفية والحضريّة المفتقرة للماء الصالح للشراب

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 19:23 قراءة: 0 د, 52 ث
      
خصّصت جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سوسة، للنظر في وضعية عدد من المناطق والاحياء الحضرية والريفية بالجهة التي ما زالت تفتقر للماء الصالح للشراب.
واتّضح، خلال هذه الجلسة التي أشرف عليها الوالي، نبيل الفرجاني، بحضور ممثلي المصالح المعنية، أن البناء الفوضوي، والبناء بدون ترخيص، والبناء خارج المناطق البلدية، تعدّ من ابرز الأسباب التي تحول دون تمتيع متساكني عدد من الاحياء السكنية الحضرية بالجهة بالماء الصالح للشراب.
ومثّلت الجلسة مناسبة لاستعراض أهم العوائق التي تحول دون السير العادي لمنظومة تزويد التجمّعات السكنية الريفية بالحصص الكافية من الماء الصالح للشراب، حيث تبين أن أهم الإشكاليات المطروحة تتمثّل بالخصوص في البناء غير القانوني في المناطق السقوية الفلاحية، والربط العشوائي، وتفاقم مشاكل مديونية المجامع المائية.
كما تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية تشديد الرقابة متعددة الأطراف لمنع تواصل تفشي ظاهرة البناء الفوضوي والربط العشوائي، وتم الاتفاق على تحرير استشارة ترسل لوزارة الداخلية ولرئاسة الحكومة للاستئناس برأييهما في ما يخصّ عددا من الحالات الانسانية والمستعجلة، وذلك بالتوازي مع تشكيل لجان على مستوى المعتمديات لدراسة الجانب القانوني في المطالب الواردة للتزوّد بالماء الصالح للشراب حالة بحالة.


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