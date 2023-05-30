Babnet

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: إدراج برنامج حوكمة التسجيل العقاري لأملاك الدولة العقارية ضمن الأهداف الاستراتيجية

Publié le Mardi 30 Mai 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرّقيق، أنّه وقع، في إطار تعميم نظام السجل العقاري، إدراج برنامج حوكمة التسجيل العقاري لأملاك الدولة العقارية ضمن الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارته وفق خطة تقوم على حوكمة إجراءات التسجيل العقاري وترشيدها وضبطها في دليل إجراءات.

وأضاف الرقيق، لدى حضوره، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الوطني للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المنعقد تحت عنوان: "العقار والاستثمار"، أنّه تمّ، فضلا عن ذلك، دعم العلاقة بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية عبر اتفاقية تبرم للغرض.

...

وأكّد، في السياق ذاته، أهمية التسجيل العقاري في تثبيت الحالة المادية والقانونية للعقار، مشيرا إلى ما يترتب عن ذلك من حقوق عينية تكسب العقار قوّة ائتمان لدى المؤسسات المالية وتيسّر النفاذ إلى مصادر التمويل بما يسهم في تحفيز الاستثمار.
 
ولفت الى ان الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح الأمر المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتيسير طرق تدخل صندوق دعم وتحديد الرّصيد العقاري، بما يمكّن من توسيع الأطراف المنتفعة بتدخلات هذا الصندوق تكريسا لمقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2023.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267497


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
دخول الصيف
الثلاثاء 30 ماي 2023 | 10 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:19 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
20°
 Babnet25° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1824°-1724°-1827°-1930°-21
  • Avoirs en devises
    21698,1

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,10533 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   316,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    