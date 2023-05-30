وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: إدراج برنامج حوكمة التسجيل العقاري لأملاك الدولة العقارية ضمن الأهداف الاستراتيجية

أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرّقيق، أنّه وقع، في إطار تعميم نظام السجل العقاري، إدراج برنامج حوكمة التسجيل العقاري لأملاك الدولة العقارية ضمن الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارته وفق خطة تقوم على حوكمة إجراءات التسجيل العقاري وترشيدها وضبطها في دليل إجراءات.



وأضاف الرقيق، لدى حضوره، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الوطني للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المنعقد تحت عنوان: "العقار والاستثمار"، أنّه تمّ، فضلا عن ذلك، دعم العلاقة بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية عبر اتفاقية تبرم للغرض.





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وأكّد، في السياق ذاته، أهمية التسجيل العقاري في تثبيت الحالة المادية والقانونية للعقار، مشيرا إلى ما يترتب عن ذلك من حقوق عينية تكسب العقار قوّة ائتمان لدى المؤسسات المالية وتيسّر النفاذ إلى مصادر التمويل بما يسهم في تحفيز الاستثمار.



ولفت الى ان الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح الأمر المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتيسير طرق تدخل صندوق دعم وتحديد الرّصيد العقاري، بما يمكّن من توسيع الأطراف المنتفعة بتدخلات هذا الصندوق تكريسا لمقتضيات الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2023.