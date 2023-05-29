جمعية فجر الصحراء بدوز تتسلم جائزة افضل جمعية في نشر ثقافة الدراجة وترشيح دوز لجائزة مدينة الدراجة العربية

تسلمت جمعية فجر الصحراء للدراجات بدوز نهاية الاسبوع المنقضي من الجامعة التونسية للدراجات جائزة افضل جمعية في تطويرو نشر ثقافة الدراجة من بين الجوائز التي تسندها هذه الجامعة سنويا لبعض الجمعيات المنخرطة صلبها في عديد المجالات على غرارجائزة الروح الرياضية وجائزة الانشطة ذات البعد البيئي



واوضح رئيس جمعية فجر الصحراء للدراجات فرج بنمحمد اليوم لمكتب "وات" ان هذه الجائزة تمثل تتويجا مهما للجمعية التي تعمل على نشر ثقافة استعمال الدراجة ليس بدوز فقط بل بمختلف ربوع ولاية قبلي عبر تنظيم سلسلة من التظاهراات الرياضية التي تعرف برياضة الدراجة مثل تظاهرة تبسكيلة رمضان او تبسكيلة يوم الاحد او التبسكيلة الموجهة لاطفال المدارس او للنساء .





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كما اشار المصدر ذاته الى ان الجامعة التونسية قد رشحت مدينة دوز لتمثلها في مسابقة مدينة الدراجة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للدراجات مؤكدا ان هذا الترشيح يتناغم مع مشروع متكامل تعمل عليه جمعية فجر الصحراء للدراجات بالشراكة مع بلدية دوز منذ سنة 2018 عبر جعل هذه المدينة مدينة للدراجة بامتياز من خلال احداث ممرات خاصة بالدراجات تجوب مختلف الاحياء السكنية وصولا الى المنطقة السياحية مع احداث محطات للدراجات بالعديد من النقاط الهامة داخل المدينة مثل سوق الصناعات التقليدية

واضاف فرج بنمحمد ان هذا المشروع يتكامل في اهدافه بين البعدين البيئي والسياحي من خلال التخفيض من الاكتظاظ المروري الذي تعيشه مدينة دوز خاصة في ساعات الذروة او يوم الخميس من كل اسبوع تزامنا مع انتصاب السوق الاسبوعية لهذه المدينة علاوة على تمكين السياح من القيام بجولات في مختلف الاحياء السكنية باستعمال الدراجات لمزيد التعرف على عادات وتقاليد الاهالي والطابع المعماري للمكان