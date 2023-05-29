طبربة: رفت نهائي لمترشحي باكالوريا قبل المناظرة ، ومندوبية التربية تؤكد عدم تأثير قرار الرفت على اجتياز الامتحانات

اكدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة مساء اليوم الاثنين، ان قرار رفت مترشحي باكالوريا( تلميذين سنة رابعة ثانوي) من معهد طريق الشويقي نهائيا ،بقرار من مجلس التربية بالمؤسسة ، لن يؤثر على اجتيازهما مناظرة الباكالوريا الوطنية، بداية من يوم 07 جوان القادم .



واوضح مدير التعليم الاعدادي والثانوي بالمندوبية الجهوية للتعليم بمنوبة مختار المحمدي لـمكتب "وات" بمنوبة ان القرار اتخذه مجلس التربية بالمؤسسة المذكورة ضمن النظام التأديبي المدرسي المخول له، والذي لا تتدخل فيه المندوبية، وذلك اثر ثبوت اعتداء التلميذين المذكورين على زميلهما بالعنف الشديد، صحبة تلميذ ثالث سنة نهائية أيضا عوقب بالطرد لمدة 15 يوما، وثلاث اخرين في مستويات دراسية أخرى طردوا بمدة تتراوح بين 7 و10 أيام.





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وبين ان القرار يبقى ساري المفعول السنة الدراسية المقبلة، إذا لم يوفق التلميذان المذكوران في الحصول على شهادة الباكالوريا، وعادا الى نفس المعهد، حيث بإمكانهما حينها التقدم بطلب اسعاف في العودة تنظر فيه المندوبية وتقرر ما يتوجب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وكان قرار الطرد قد اثار الجدل اليوم في الوسط التربوي ولدى عائلتي التلميذين، خوفا من تأثير قرار الرفت النهائي على امتحانات الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا .