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توزر: توزيع كميات من دقيقي السميد والفارينة على تجار التفصيل بمختلف المعتمديات

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 22:08 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أشرفت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، أمس الاحد واليوم الاثنين، على توزيع كميات من دقيقي السميد والفارينة على تجار التفصيل في مختلف معتمديات ولاية توزر، بهدف ضمان حسن التزويد بالمواد الأساسية لا سيما التي شهدت نقصا في الفترة الأخيرة، بحسب المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.
وبيّن بوراوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ تزويد معتمديتي دقاش وحامة الجريد بـ4 أطنان من دقيق السميد، وتزويد معتمدية توزر بـ 12 طنا منه، على أن يتمّ تزويد تجار التفصيل في معتمدية تمغزة به غدا الثلاثاء، وتوفيره تباعا في مختلف المعتمديات، لافتا الى أن الجهة لا تشهد نقصا في المواد الأساسية الضرورية حاليا بعد توفير كميات منها خلال هذه الأيام.
وأضاف أنّه لم يتم تسجيل اضطراب أو نقص في توفير الخبز، حيث لم تسجل المخابز نقصا في دقيق الفارينة المدعمة طيلة الفترة الماضية مؤكدا تواصل متابعة عمليات التزويد بمختلف المواد عبر التنسيق خاصة مع المطاحن والمزودين لتوفير حاجيات الجهة.


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