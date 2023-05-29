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وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 5 مشاريع بقيمة 9ر15 مليون دينار

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 17 ث
      
صادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الاثنين، على 5 مشاريع بقيمة استثمار 9ر15 مليون دينار موزعة على ولايات منوبة والمهدية وصفاقس ونابل.
كما صادقت اللجنة المنعقدة الاثنين على 6 قروض عقارية بقيمة 1 مليون دينار شملت ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وتوزعت على مساحة جملية قدرت بــ 42 هكتار، وفق بيانات نشرتها الوكالة.


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