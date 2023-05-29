وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 5 مشاريع بقيمة 9ر15 مليون دينار

صادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الاثنين، على 5 مشاريع بقيمة استثمار 9ر15 مليون دينار موزعة على ولايات منوبة والمهدية وصفاقس ونابل.

كما صادقت اللجنة المنعقدة الاثنين على 6 قروض عقارية بقيمة 1 مليون دينار شملت ولايتي القصرين وسيدي بوزيد وتوزعت على مساحة جملية قدرت بــ 42 هكتار، وفق بيانات نشرتها الوكالة.