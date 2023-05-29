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توزر: تركيز مجامع نسائية في مختلف المجالات بهدف التسويق للمنتوج الحرفي والفلاحي للمرأة

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 50 ث
      
انطلقت عمليات تركيز مجموعة من المجامع النسائية في مختلف المجالات بولاية توزر، آخرها مجمع تنموي نسائي في منطقة ميداس والذي خصّصت لبعثه جلسة تمهيدية عقدت الأسبوع الماضي بمقر معتمدية تمغزة بحضور الهياكل المعنية من بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة، بحسب المندوب الجهوي للمرأة والاسرة منجي الشتوي.
وأشار الشتوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تركيز هيئة وقتية لهذا المجمع النسائي الذي أحدث لفائدة مركز المرأة الريفية "مرداسيات" بميداس، ويهدف الى دفع الاستثمار، والاحاطة بصاحبات الشهائد والحرفيات النشاطات ضمن مركز المرأة الريفية، تماشيا مع أهداف إحداث المجامع والمتمثّلة بالخصوص في الضغط على الكلفة، وتسويق منتوج النساء، وإتاحة فرصة عرض منتجات النساء من المواد الفلاحية في الفضاءات التجارية الكبرى.
وأضاف أن الى جانب مركز ميداس بمعتمدية تمغزة، يجري حاليا تركيز عدد من المجامع، وهي مجمع بمعتمدية توزر، ومجمعين بحزوة، ومجمعين بدقاش، ومجمع في معتمدية نفطة.
وتضم هذه المجامع حرفيات وفلاحات وصاحبات شهادات جامعية صاحبات مؤسسات صغرى تنشط في مجالات مختلفة على غرار الطهي التقليدي، وتقطير الأعشاب، وتحويل منتجات فلاحية، وتحويل منتجات الألبان.


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