Babnet

القبض على عنصر إجرامي محل 37 منشور تفتيش من اجل هضم جانب موظف عمومي والرشق بالحجارة

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 15:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بعد نصب كمين له بجهة حي الانطلاقة، ،من محاصرة وإيقاف منحرف خطير محل 37 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل الرشق بالحجارة والمواد الصلبة، هضم جانب موظف وحمل سلاح أبيض بدون رخصة، وبالتحري مع زوجته وابنتيه تبين انهن محل تفتيش في قضايا حق عام.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به وزوجته وابنتيه والأبحاث متواصلة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267431


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 29 ماي 2023 | 9 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:33 16:07 12:24 05:03 03:15
Babnet
26°
 Babnet26° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1825°-1725°-1825°-1927°-19
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    