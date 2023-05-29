القبض على عنصر إجرامي محل 37 منشور تفتيش من اجل هضم جانب موظف عمومي والرشق بالحجارة

تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بعد نصب كمين له بجهة حي الانطلاقة، ،من محاصرة وإيقاف منحرف خطير محل 37 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل الرشق بالحجارة والمواد الصلبة، هضم جانب موظف وحمل سلاح أبيض بدون رخصة، وبالتحري مع زوجته وابنتيه تبين انهن محل تفتيش في قضايا حق عام.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به وزوجته وابنتيه والأبحاث متواصلة.