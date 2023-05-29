اكدت جمعية اللجان الاولمبية الوطنية الافريقية ( اكنوا) في بلاغ لها ان مدينة الحمامات ستستضيف اكثر من 1100 رياصي و500 رسمي ومرافق بمناسبة النسخة الثانية لدرو ة الالعاب الافريقية الشاطئية من 23 الى 30 جوان الحاري.



واضافت ان قرابة 300 متطوعا سيوفرون المرافقة والمساعدة اللازمة لمحتلف اطراف دورة الالعاب مؤكدة ان شخصيات من اللجنة الاولمبية الدولية و التضامن الاولمبي ومن لجنة تنظيم دورة الالعاب الاولمبية ( باريس 2022 ) سينزلون بالمناسبة ضيوفا على مدينة الحمامات.





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واكدت ( اكنوا) تحت عنوان " نحن جاهزون " على انه قبل أقل من شهر على بدء المسابقة فان التحضيرات تسير على قدم وساق . وجاء في بلاغ ال"اكنوا "ان رئيسها مصطفى براف قال ان «الحمامات رائعة حتى قبل بداية الالعاب " وان دورة الالعاب الشاطئية الافريقية الثانية ستكون بفضل جودة الاستعدادات في مستوى تنظيمي متميز مما يبشر باحتفال حقيقي.



وقال براف "ان الشباب الافريقي هو محور اهتماماتنا وان هذه النسخة من الألعاب ستكون فرصة غير عادية لرياضيينا الأفارقة ، الذين سيكونون مرة أخرى في قلب الحدث. وستكون الالعاب أيضًا منصة لتعزيز القيم الأولمبية والاستدامة "



ولاحظ ان تنظيم الألعاب الشاطئية الأفريقية كان خطوة هامة لصالح شباب القارة. واضاف " كنا راضين عن النسخة الأولى ( الراس الاخضر ) اما النسخة الثانية بالحمامات فهي ببساطة ستكون من مستوى آخر. وستعرف نجاحًا لا يُنسى. »

ويذكر ان الألعاب الشاطئية الأفريقية تقام كل 4 سنوات. ويمزج برنامجها الأنشطة الرياضية و الثقافية .