بن عروس :المركب الشبابي المغاربي برادس يحتضن فعاليات اليوم الجهوي التحسيسي التوعوي لمكافحة التدخين

بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، احتضن المركب الشبابي المغاربي برادس اليوم الاحد فعاليات اليوم الجهوي التحسيسي التوعوي لمكافحة التدخين تحت شعار "الدّخان داء والحركة دواء" الذي ينتظم ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس بالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة بالجهة.

و اكدت منسقة التظاهرة، رئيسة مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس، ايمان بدراوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء اهمية الرياضة في مكافحة التدخين والحد من مضاره، مشيرة إلى ان هذه التظاهرة التحسيسية التي تستهدف كافة الشرائح العمرية تنتظم في 24 ولاية تحت شعار موحد وأنشطة متشابهة حيث يتم تحية العلم على الساعة التاسعة صباحا ثم الانطلاق في الأنشطة الرّياضيّة والصحية.



ولفتت بالمناسبة إلى تنظيم انشطة رياضية متنوعة على غرار نشاط في كرة القدم، والمشي، والرقص، والرياضة الورقية الى جانب انشطة رياضية مستحدثة تهدف كلها الى الحث على تجنب التدخين والاقبال على ممارسة الرياضة كبديل وكوسيلة للتوقي من هذه الآفة.

ومن جانبه اوضح منسق التظاهرة كاهية مدير الصحة الوقائية ببن عروس، الدكتور محمد علي قربع، في تصريح ل (وات)، ان السبب الأول للوفايات في العالم حسب منظمة الصحة العالمية هو التدخين، مشيرا الى ان نسبة المدخنين في تونس تبلغ 35 بالمائة من مجموع السكان، منها 50 بالمائة في صفوف الرجال، و15 بالمائة نساء، لافتا في السياق ذاته الى ان المعدل العام لسن تدخين اول سيجارة هو 15 سنة.



ولفت الى تنظيم ورشات تهم التدخين في مواقع العمل، والتدخين في الوسط المدرسي والتدخين والمرأة الحامل وغيرها إلى جانب إجراء اختبارات لقياس الإدمان على النيكوتين لدى المدخنين وقياس مدى تأثير الرياضة بعد القيام بالنشاط البدني على الحد من مضار التدخين.



يذكر ان ولاية بن عروس تضم 5 مراكز للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وهي المركز الوسيط للصحة بحمام الأنف، والمركز الوسيط للصحة بمرناق ، ومركز الصحة الأساسية ببومهل، ومركز الصحة الأساسية بالمروج 1 ، ومركز الصحة الأساسية بنعسان الى جانب مركز بمستشفى الياسمينات بالجهة.



