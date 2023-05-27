بورصة تونس تعلن انطلاق تداول القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني يوم 29 ماي 2023

أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس، ان تداول القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني سينطلق بداية من حصّة الاثنين 29 ماي 2023.

وتمكن القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من تعبئة 844 مليون دينار، ما يمثل نسبة استجابة بنحو 120 بالمائة، وفق مدير عام التونسية للمقاصة، ماهر الزواري.

وساهم وسطاء البورصة، وفق الزواري، في تعبئة 78 بالمائة من الاكتتابات في حين تقدر مساهمة البنوك بنحو 22 بالمائة.







