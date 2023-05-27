كوناكت إينتاك تطلق برنامجا لمرافقة المؤسّسات في إنتقالها الرقمي

أطلقت كوناكت إينتاك، وهي تجمع مهني للتجديد التكنولوجي صلب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، بالشراكة مع المنظمة المتوسطية الأوروبية العربية ونادي دي أس أي (مديري الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسات)، برنامجا جديدا للمرافقة لفائدة المؤسّسات الراغبة في تحسين أدائها من خلال الشروع في تحقيق التحوّل الرقمي لأعمالها. ويوفر هذا البرنامج مرافقة مشخصة لفائدة المؤسسات في مسارها لأجل تحقيق تحوّلها الرقمي.



وسيقع اختيار 12 مؤسّسة خلال الدورة الأولى من هذا البرنامج. وستستفيد هذه المؤسّسات من تقييم وضعها الحالي ومن تحليل معمّق لمسارها وبنيتها التحتية التكنولوجية بهدف التعرّف على حاجاتها الخصوصية وفرص الانتقال الرقمي لديها.



كما ستستفيد المؤسسات، التي سيقع اختيارها، أيضا، من استراتيجية انتقال رقمي على المقاس وتنفيذ مخطط لهذا الانتقال ومن استشارات ومتابعة منتظمة لضمان نجاحها.



وستنظم دورات تدريبية لفائدة فرق العمل لدى هذه المؤسسات بهدف تعويدهم على الأدوات والممارسات الجديدة المرتبطة بالإنتقال الرقمي وتحفيزهم على اعتماد ناجع للتغيّرات.



كما سيكون بإمكان هذه المؤسسات النفاذ إلى شبكة واسعة من الشركاء والخبراء ستمكنها من استكشاف فرص التعاون والاستفادة من التجمّعات لتسريع تحوّلها الرقمي.



ويهدف البرنامج، الّذي هو مجاني بالكامل، الى تعزيز حظوظ نجاح المؤسّسات المحليّة في تحوّلها الرقمي.



وعلى المؤسّسات الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج تعمير استمارة الترشّح المتوفرة على الرابط httpss://forms.gle/i3JF3uHDCAsbXzRg8



وستقيّم ترشحات المؤسّسات وفق عديد المقاييس وأهدافها من الانتقال الرقمي ودوافعه لإنجاح ذلك.



ويعد نادي دي أس أي تونس منظمة غير ربحية تجمع المسؤولين الأول عن الأنظمة المعلوماتية داخل المؤسّسات الخاصّة والعمومية والإدارة التونسيّة.



في ما تعتبر المنظمة المتوسطية الأوروبية العربية منظمة إقليمية تجمع رجال الأعمال والباعثين من ألمانيا المنخرطين في عمليّة دفع التعاون الدولي بين ألمانيا وأوروبا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



