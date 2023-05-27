-الهداف هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الانقليزية

حصل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بطل انقلترا في كرة القدم على جائزة أفضل لاعب في البطولة اليوم السبت، بعد موسمه الأول في المسابقة والذي حطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية وسجل أهدافا غزيرة قادت سيتي للقبه الثالث على التوالي.

وتوج هالاند (22 عاما) بجائزة أفضل لاعب شاب أيضا ليصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في الموسم ذاته.

وسجل هالاند 36 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفا في موسم واحد بالبطولة والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود.

وحصل المهاجم النرويجي على الجائزة بفضل أصوات الجمهور وقادة أندية الدوري العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم.

وقال هالاند "يشرفني أن أصبح أول لاعب يفوز بالجائزتين في نفس الموسم. كان موسمي الأول رائعا في الدوري الممتاز وكانت لحظة مميزة جدا لي الأسبوع الماضي عند التتويج أمام جماهيرنا في استاد الاتحاد".

وفاز لاعبو سيتي بالجائزة على مدار أربعة مواسم متتالية، حيث حصل كيفن دي بروين عليها في موسمي 2019-2020 و2021-2022 وروبن دياز موسم 2020-2021.

وتفوق هالاند على منافسيه دي بروين وثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وكيران تريبيير مدافع نيوكاسل يونايتد.

كما حصل هالاند على لقب أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم بعد حصوله على 82 بالمئة من الأصوات.

ويملك هالاند فرصة زيادة رصيده من الأهداف في البطولة غدا الأحد عندما يلعب سيتي في ضيافة برنتفورد في ختام الموسم.



