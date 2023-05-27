Babnet

وزير الخارجية يطّلع على ملف مُرشّح تونس لعضوية المحكمة الجنائية الدولية

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، أمس الجمعة بمقر الوزارة، مع مُرشّح تونس لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية، للفترة 2024-2033، الدكتور هيكل بن محفوظ،

ومثّل اللّقاء، وفق بلاغ أصدرته الخارجية اليوم السبت. "فرصة للاطلاع على ملف ترشّح هيكل بن محفوظ وبحث المحاور الكبرى لحملة حشد الدعم، بما يضمن أوفر حظوظ النجاح له".

وذكر البلاغ أن انتخابات عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ستُجرى بنيويورك في ديسمبر 2023، أثناء انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 وهي محكمة دائمة ومن صلاحيتها "إجراء عمليات تحقيق ومقاضاة للأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقد أضيفت إليها في 2018، جريمة العدوان في الحالات التي تكون فيها السلطات الوطنية غير قادرة على التصرف حقاً أو غير راغبة في ذلك".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267337


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 27 ماي 2023 | 7 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:31 16:07 12:23 05:04 03:17
Babnet
26°
 Babnet27° Babnet % 44 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1727°-1922°-1925°-1824°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    