وزير الخارجية يطّلع على ملف مُرشّح تونس لعضوية المحكمة الجنائية الدولية

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، أمس الجمعة بمقر الوزارة، مع مُرشّح تونس لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية، للفترة 2024-2033، الدكتور هيكل بن محفوظ،



ومثّل اللّقاء، وفق بلاغ أصدرته الخارجية اليوم السبت. "فرصة للاطلاع على ملف ترشّح هيكل بن محفوظ وبحث المحاور الكبرى لحملة حشد الدعم، بما يضمن أوفر حظوظ النجاح له".



وذكر البلاغ أن انتخابات عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ستُجرى بنيويورك في ديسمبر 2023، أثناء انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.



يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 وهي محكمة دائمة ومن صلاحيتها "إجراء عمليات تحقيق ومقاضاة للأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وقد أضيفت إليها في 2018، جريمة العدوان في الحالات التي تكون فيها السلطات الوطنية غير قادرة على التصرف حقاً أو غير راغبة في ذلك".



