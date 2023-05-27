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مركز أغروتاك 4.0 يطلق برنامج مرافقة لفائدة الصناعات الغذائية

Publié le Samedi 27 Mai 2023 - 14:02 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أطلق مركز الكفاءات القطاعي في الصناعة الغذائية "أغروتاك 0.4" برنامج دعم لتركيز الصناعة  4.0 صلب الصناعات الغذائية التونسية، وفق ما أفادته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويستهدف هذا البرنامج المخصص للمؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، والتّي ستتيح لها الانتفاع "مجانا" من خارطة طريق 4.0 والمرافقة.
وسيتم تقديم دورات تكوينية بخصوص الصناعة 4.0 للشركات، التّي سيتم اختيارها، وللانتفاع  من هذا البرنامج ينبغي تعمير استمارة عبر الأنترنات.
ويتنزل هذا النشاط  في اطار المبادرة الوطنية "نحو صناعة 4.0 في تونس" التي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمبادرة الخاصة "فرص العمل اللائق من أجل انتقال عادل - الاستثمار من أجل فرص العمل" . وهي مبادرة تشرف عليها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية  وتنفذها  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
 

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