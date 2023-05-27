الكاف: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تتخذ جملة من الإجراءات لمجابهة التقلبات المناخية ومعالجة الأضرار الناجمة عنها

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهة الكوارث بولاية الكاف خلال اجتماعها الطارئ، عشية أمس الحمعة، بمقر الولاية، جملة من الإجراءات المتصلة بمجابهة الاضرار التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة في بعض المعتمديات، ومواصلة متابعة وتقييم الوضع تبعا للزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة في علاقة بتواصل سيلان المياه وإرتفاعها بوادي ملاق، وفق ما جاء في تصريح اعلامي للمدير الجهوي للحماية المدنية العميد سالم اليوسفي لوسائل الإعلام



وقال اليوسفي في هذا الشأن أن اللجنة اتخذت جملة من التوصيات ومنها إبقاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحالة إنعقاد دائم، واستكمال تقييم الأضرار بالمعتمديات المعنية وخاصة بالشريط الحدودي، اضافة الى إعداد قوائم مبوبة حسب القطاعات التي تضررت كالطرقات والمسالك، والجسور ومنشآت أخرى مختلفة، مع ابقاء اللجان المحلية بحالة انعقاد دائم



وقررت اللجنة ايضا مواصلة الغلق الوقتي للطريق الجهوية رقم 72 الرابطة بين مدينة الكاف ومدينة الطويرف الى اشعار لاحق، نظرا لارتفاع منسوب المياه على مستوى تقاطع الطريق مع وادي ملاق، مع الدعوة إلى إجراء معاينة فنية لقنطرة الطريق المقطوعة وعدم فتحها إلا بعد التأكد من سلامة المنشأة التي غمرتها المياه.



ودعت اللجنة الى توجيه فريق فني مختص لمعاينة قنطرة وادي بوصلاح بقلعة سنان التي تضررت من سيلان المياه مع مواصلة إغلاق الطريق والعمل على فتح ممر جانبي وقتي لتسهيل تنقل الأهالي، وذلك بالإضافة الى الإسراع بصيانة المنشأة المائية بمسلك التريشة من معتمدية قلعة سنان، مع تحديد آجال لذلك، وتعهد قنطرة المحجوبة في نفس المعتمدية على مستوى وادي سراط عبر ازاحة الأوحال و الأتربة دوريا مع تغيير مسار الحافلات والنقل العمومي عند إرتفاع منسوب المياه بهذا السد



وفي سياق متصل دعت اللجنة مندوبية التربية ومن خلالها كافة مديري المؤسسات التربوية الى الحيطة واليقظة، حفاظا على سلامة التلاميذ عند التقلبات الجوية، سيما عند ورود البلاغات التحذيرية للمعهد الوطني للرصد الجوي



