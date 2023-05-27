دار المصدر تنظم مشاركة لمؤسسات تونسية في تظاهرة" نفا بايروس ويك" في سانت بطرسبرغ بروسيا

تحت إشراف مركز النهوض بالصادرات، تعتزم عدد من الشركات التونسية، المشاركة في تظاهرة " نيفا بايروز وييك " الذي سيعقد في سانت بطرسبرغ بروسيا، يومي 20 و21 جوان 2023 .



وينظم المركز من خلال تمثيليته التجارية في موسكو، لقاءات مهنية ثنائية وذلك على هامش موعد الأعمال المهم بالنسبة لمزودي المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير والمهنيين الموزعين الكبار.

وتعد هذه التظاهرة فرصة هامّة للشركات التونسيّة العاملة في قطاعات الحلويات والوجبات الخفيفة والصلصات الغذائية والنسيج "المنزلي" والمنتوجات المنزلية، للقاء مشترين من أكثر من 100 سلسلة توزيع دولية ومتاجر عبر الإنترنات.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الحدث سيمكن المشاركين من الاستفادة من أكثر من 30 لقاء مهنيا، داعيا الشركات التونسية الراغبة في المشاركة، إلى التسجيل عبر الإنترنت على موقع مركز النهوض بالصادرات. وسيكون يوم 1 جوان 2023 آخر أجل للقيام بالتسجيل.





