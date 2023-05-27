مونديال تحت 20 عاما - المنتخب التونسي يرفع التحدي امام نظيره الاوروغوياني بحثا عن نقطة التاهل الى الدور ثمن النهائي

يراهن المنتخب التونسي لكرة القدم للاواسط على تحقيق نتيجة ايجابية امام نظيره الاوروغوياني غدا الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لمونديال تحت 20 عاما المقام حاليا بالارجنتين من اجل بلوغ الدور ثمن النهائي لاول مرة في تاريخه.



وفي اعقاب الجولة الثانية، يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف خلف المنتخب الاوروغوياني بينما يتصدر المنتخب الانقليزي الترتيب بمجموع 6 نقاط وقد ضمن بطاقة عبوره الى الدور ثمن النهائي. وياتي المنتخب العراقي في المركز الرابع والاخير بلا رصيد وفقد كامل حظوظه في سباق التاهل.



وبعد الخسارة امام المنتخب الانقليزي انقتلرا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، تمكن ابناء المدرب منتصر الوحيشي من انعاش امالهم في سباق الترشح بعد انتصارهم الصريح على المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة وهم يتطلعون الى كسب نقطة على الاقل في مباراتهم الاخيرة في الدور الاول لحجز مكان بين افضل 16 منتخبات في العالم وتفادي الدخول في الحسابات المتعلقة بتحديد اصحاب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المراتب الثالثة ضمن المجموعات الست.

وباستثناء ريان النصراوي الموقوف بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الاخيرة امام المنتخب العراقي، سيكون بامكان الاطار الفني التعويل على جميع العناصر وهو ما سيتيح له اكثر خيارات في سعيه نحو ضبط الخطة التكتيكية التي ينوي اعتمادها لايقاف المنتخب الاوروغوياني صاحب اقوى خط هجوم في المجموعة ب6 اهداف بقيادة ماتياس ابالدو الذي سجل الى حد الان هدفين.

وبالنظر الى قيمة المنافس بطل امريكا الجنوبية في ثماني مناسبات اخرها 2017 ووصيف بطل العالم 2013 في تركيا، من المنتظر ان يكون العبء ثقيلا على حارس المرمى ادريس العرفاوي الذي ابلى البلاء الحسن في المقابلتين الاوليين بتصديه للعديد من الهجمات وكذلك عناصر الخط الخلفي المتالفة من علي السعودي وكريم العابد وغيث الوهابي ورائد بوشنيبة على ان يتقدمهم الثنائي سامي شوشان ومحمد وائل الدربالي كلاعبي ارتكاز في حين سيضطلع شيم الجبالي بمهمة صناعة اللعب ومساندة محمد الضاوي "كريستو" وبشير يعقوب ويوسف سنانة في التنشيط الهجومي بنية الوصول الى شباك المنتخب الاوروغوياني.

يذكر ان المنتخب التونسي يشارك للمرة الثالثة في تاريخه في مونديال تحت 20 عاما بعد الاولى عام 1977 بتونس و1985 في الاتحاد السوفياتي سابقا وهو يتطلع ان تكون الثالثة ثابتة وتقترن بصعوده الى الدور الثاني.





