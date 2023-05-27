نهائي كأس تونس لكرة القدم: اللقب السادس عشر للترجي الرياضي ام الثالث للأولمبي الباجي؟

يقام غدا الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر لقاء الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي في مواجهة يدخلها الفريقان برغبة تجديد العهد مع لقب هذه المسابقة الغائب عن خزائن فريق باب سويقة منذ سنة 2016 وعن سجل فريق عاصمة السكر منذ عام 2010.



واذ يتطلع الترجي الرياضي في الدور النهائي السادس والعشرين في تاريخه الى كسب ود الاميرة للمرة السادسة عشرة من اجل تعزيز رقمه القياسي كاكثر الفرق تتويجا باللقب فان الاولمبي الباجي الذي سيكون متواجدا للمرة الخامسة في العرس الختامي للمسابقة يطمح الى الظفر بكاسه الثالثة والاولى امام احد اندية العاصمة.



ويرنو الترجي الرياضي، الذي عاد وسط هذا الاسبوع الى سكة الانتصارات بعد الفوز على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة لحساب الجولة السابعة من مرحلة التتويج للبطولة، للظفر بالكأس بهدف مزيد رفع منسوب الثقة لدى اللاعبين اثر خيبة الخروج من الدور نصف النهائي لرابطة الابطال الافريقية واقتحام مرحلة اياب "البلاي اوف" بمعنويات مرتفعة في محاولة لتعويض فارق ال5 نقاط الذي يفصله عن المتصدر النجم الساحلي في سباق السعي نحو المحافظة على لقبه للعام السابع على التوالي.



ولئن ستشهد تشكيلة الترجي الرياضي تواصل غياب مجموعة من الركائز الاساسية لاسباب صحية وفي مقدمتهم حارس المرمى معز بن شريفية والمدافع هاني عمامو والمهاجمين الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد الى جانب ياسين مرياح ومعتز الزدام الموقوفين ورائد بوشنيبة وغيث الوهابي نتيجة ارتباطاتهما مع منتخب الاواسط في كاس العالم تحت 20 عاما بالارجنتين، فانها ستسجل في المقابل عودة ثنائي هام في وسط الميدان الايفواري فوسينيي كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وهو ما سيوفر للمدرب معين الشعباني اكثر حلولا مع امكانية اقحام الأردني محمد ابو زريق "شرارة" منذ البداية بعد تألقه في المباراة الاخيرة امام اتحاد تطاوين لصنع الفارق على مستوى التنشيط الهجومي وانجاح رهان التهديف الى جانب محمد علي بن حمودة.

يذكر ان الترجي الرياضي كانت قد منحته القرعة خلال الادوار الماضية من هذه النسخة لمسابقة افضلية استضافة منافسيه على ملعب حمادي العقربي برادس وذلك امام كل من أمل جربة واتحاد بن قردان والنادي البنزرتي والملعب التونسي.





ومن جهته، يدخل الأولمبي الباجي المباراة برصيد بشري منقوص بالخصوص من الثنائي محمد وائل الدربالي بسبب التزاماته مع منتخب الاواسط في مونديال الارجنتين والغيني عصمان كومباسا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء النجم الساحلي وهو ما سيجعل المدرب جمال خشارم امام حتمية البحث عن بدائل وخيارات تضمن للفريق المحافظة على توزانه سواء على مستوى التغطية الدفاعية او صناعة اللعب بغاية تكرار سيناريو مباراة الجولة الثالثة من مرحلة التتويج عندما توفق في الاطاحة بالترجي على ملعب بوجمعة الكميتي بثنائية نظيفة.



ويراهن الاولمبي الباجي على استكمال هذه الخطوة الاخيرة بنجاح في حملته نحو معانقة اللقب لضمان المشاركة خلال الموسم المقبل في مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية وذلك بعد مشوار متميز خاضه كله خارج القواعد تمكن خلاله زملاء اسامة بوقرة من تجاوز جميع منافسيهم بركلات الترجيح بداية من نادي كرة القدم بالحمامات ومستقبل القصرين مرورا بالنادي الصفاقسي ووصولا الى النادي الافريقي في ظل تالق لافت من حارس مرماه عزيز النصيبي.

وتجدر الإشارة الى المباراة سيديرها الحكم التونسي هيثم قيراط بحضور جماهيري في حدود 30 ألف متفرج مناصفة بين الفريقين.



