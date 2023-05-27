الحرس الوطني: الكشف في صفاقس عن عنصر تكفيري بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة

تم الكشف بمدينة صفاقس عن عنصر تكفيري مناصر لتنظيم داعش الإرهابي يتحوز على مواد متفجرة وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء يوم الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.



وبختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.



وتم الكشف عن هذا المخطط في إطار عمل مشترك بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



