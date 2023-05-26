الرابطة الثانية: مستقبل المحمدية يرافق النادي البنبلي الى الرابطة الثالثة

رافق مستقبل المحمدية النادي البنبلي الى الرابطة المحترفة الثالثة لكرة القدم (المستوى الاول) اثر اكتفائه بنتيجة التعادل 2-2 اليوم الجمعة امام مضيفه امل الرقبة في المباراة التي جمعتهما بملعب نجيب الخطاب بتطاوين في اطار الجولة الختامية من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وانهى مستقبل المحمدية بتعادله مع امل الرقبة سباق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الحادي عشر ب26 نقطة.

وكان النادي البنبلي قد غادر الرابطة المحترفة الثانية منذ الجولة الفارطة في حين نجح مستقبل المرسى في تحقيق الصعود والعودة الى الرابطة المحترفة الاولى.



الجمعة 26 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب المرسى

مستقبل المرسى - النادي البنبلي 4-صفر

ملعب رادس

النجم الرادسي - مستقبل قابس 1-1

ملعب قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل صفر-2

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - امل جربة 3-1

ملعب تطاوين

امل الرقبة - مستقبل المحمدية 2-2

ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان 1-صفر



الترتيب

1-مستقبل المرسى 47 22 صعد الى الرابطة المحترفة الاولى

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2-شبيبة القيروان 39 22

3-امل جربة 30 22

4-مستقبل وادي الليل 29 22

5-مستقبل قابس 28 22

6-النادي القربي 28 22

7-جندوبة الرياضية 28 22

8-النجم الرادسي 27 22

9-امل الرقبة 27 22

10-اولمبيك مدنين 27 22

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11-مستقبل المحمدية 26 22 نزل الى الرابطة الثالثة (المستوى الاول)

12-النادي البنبلي 20 22 نزل الى الرابطة الثالثة (المستوى الاول)



السبت 27 ماي 2023

المجموعة الثانية

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي

ملعب مساكن

هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس

ملعب المهدية

مكارم المهدية - شبيبة العمران

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة

ملعب قابس

الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - نادي حمام الانف





