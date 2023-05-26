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واقع التعاون القائم في المجال الأمني محور لقاء بين وزير الداخلية والسفير الصيني بتونس

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثّل واقع التعاون القائم بين تونس وجمهورية الصين الشعبية، خاصّة في المجال الأمني، محور لقاء أجراه وزير الداخلية كمال الفقـي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع السفير الصيني بتونس "وان لي" والوفد المرافق له.

واستعرض الطرفان، التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة المتعلّقة باختصاص وزارة الداخلية، على غرار مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، وتبادل الخبرات في مجال التكوين، مؤكدين الحرص على مزيد دعم مستوى التعاون إلى أسمى المراتب تجسيما لتطلّعات الشعبين الصديقين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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