ميسي في الهلال السعودي بنسبة كبيرة (تقارير إعلامية)

أكدت تقارير اعلامية اسبانية اليوم الجمعة قدوم ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا إلى الهلال السعودي في صيف 2023 بعدما ينتهي عقده مع باريس سان جرمان في جوان المقبل.

واضافت ذات المصادر ان "قدوم ميسي إلى الهلال رفقة مواطنه دي ماريا وسيرجيو بوسكيتس بات وشيكا بعد تصريح والد ميسي ومحيطه بأن عودة اللاعب إلى صفوف برشلونة معقدة للغاية".

وأشارت الى ان "ميسى بات قريبا من الهلال بنسبة 95% حيث ستحصل البطولة السعودية على خدمات الخماسي ميسي ودي ماريا وبوسكيتس وإنييستا وجوردي ألبا".

وفي سياق متصل، أكدت التقارير ذاتها أن "رونالدو مستمر مع النصر السعودي فهو يشعر بالراحة في المملكة والشائعات بشأن رحيله غير صحيحة والنصر سيعزز صفوفه بلاعبين كبار".











