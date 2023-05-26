نابل: توفير 450 موطن شغل خلال اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي

مثل اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي بولاية نابل، الذي انتظم اليوم الجمعة بمدينة الحمامات، فرصة هامة لطالبي الشغل الذين قاموا بمحادثات فردية مباشرة مع أصحاب المؤسسات السياحية المنتصبة بالجهة، قصد تمكينهم من الحصول على شغل.



وأفاد المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل بولبابة كرو، في تصريح لصحفية (وات)، انه تم تسجيل مشاركة 32 مؤسسة سياحية توفر 450 موطن شغل لفائدة شباب الجهة، مؤكدا على أهمية القدرة التشغيلية للقطاع السياحي الذي يشغل عددا هاما من اليد العاملة المختصة وغير المختصة وكذلك حاملي شهادات التعليم العالي.



من جانبه، أوضح مدير البرامج والخدمات الموجهة للمؤسسات بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل هشام بوسعيد، ان الأيام الجهوية انطلقت يوم الاربعاء الفارط بولاية سوسة لتتواصل إلى موفى الشهر الحالي بولايات مدنين والمهدية والمنستير، بغاية تلبية عروض شغل تصل إلى حوالي 2600 موطن شغل في القطاع السياحي



وبين ان أيام التشغيل تعتبر من بين الآليات التي تعتمدها الوكالة الوطنية للتشغيل لتنشيط سوق الشغل في فترات معينة ومن بينها الموسم السياحي، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مباشرة بين طالبي الشغل وأصحاب الوحدات الفندقية لتلبية حاجياتها من اليد العاملة في عديد الاختصاصات منها الوظائف الإدارية والاستقبال والبستنة والطبخ والحراسة والتنظيف



وبخصوص طبيعة التعاقد، بين أن الانتداب يتم بعد الاتفاق بين المؤسسات السياحية وطالبي الشغل دون تدخل الوكالة، حيث يمكن ان تكون عقود موسمية محددة وأخرى تمتد كامل الموسم السياحي



تجدر الإشارة إلى ان هذه الأيام الجهوية للتشغيل في قطاع السياحة، تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالشراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة والغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني بالتعاون مع منظمة "سويس كونتاكت"



