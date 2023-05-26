-سويسرا: ذهبيتان لوليد كتيلة وذهبية لروعة التليلي

توج البطل العالمي و البارالمبي وليد كتيلة أمس ، من بذهبيتين في سباقي 200 و 800 متر كراسي "تي 34 " في افتتاح منافسات ملتقى نتويل الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية الذي تحتضنه سويسرا من 25 الى 27 ماي الجاري.كما توجت البطلة العالمية و البارالمبية روعة التليلي أمس الخميس بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة فئة "ف41 " في افتتاح منافسات نفس الملتقى