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-سويسرا: ذهبيتان لوليد كتيلة وذهبية لروعة التليلي

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Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 15:55 قراءة: 0 د, 20 ث
      
توج البطل العالمي و البارالمبي وليد كتيلة أمس ، من بذهبيتين في سباقي 200 و 800 متر كراسي "تي 34 " في افتتاح منافسات ملتقى نتويل الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخصوصية الذي تحتضنه سويسرا من 25 الى 27 ماي الجاري.

كما توجت البطلة العالمية و البارالمبية روعة التليلي أمس الخميس بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة فئة "ف41 " في افتتاح منافسات نفس الملتقى


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