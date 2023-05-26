بث برامج القناة التلفزية "الوطنية 2" بنظام عالي الدقة، على القمر الصناعي "يوتلسات"، بداية من اليوم الجمعة

أعلن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي أنه سيتم الشروع، بداية من اليوم الجمعة، في بث برامج القناة التلفزية العمومية "الوطنية 2" بنظام عالي الدقة على القمر الصناعي "يوتلسات" على الموقع المداري 7 درجات غربا (وهو الموقع المداري ذاته للقمر الاصطناعي نايلسات) وعلى التردد الحالي ذاته للقناة "الوطنية 1"، وفقا للمعطيات التالية:

/ القمر: يوتلسات 7 درجات غربا

/ التردد: 10873 ميغاهرتز

/ الاستقطاب: عمودي

/ سرعة الترميز: 27.500



وأضاف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، أن خدمة البث لبرامج "الوطنية 2"، تتواصل بنظام الدقة العادية على القمر "نايلسات" على التردد 11900 ميغاهرتز وذلك إلى غاية 1 جوان 2023.





