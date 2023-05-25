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قابس: تدعيم الجهة الصحية بقابس بـ5 أطباء اختصاص

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تدعّمت الجهة الصحية بقابس بـ5 أطباء اختصاص وذلك في نطاق برنامج دعم الجهات ذات الأولوية بأطباء الاختصاص بعنوان سنة 2023، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة، رياض الشاوش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويتوزع الأطباء الجدد، وفق ذات المصدر، الى طبيبي أطفال، وطبيب قلب، وطبيب نساء وتوليد، وطبيب انعاش وتبنيج، علما أنّ الجهة الصحية بقابس (خاصة المستشفى الجامعي) تشكو من نقص ملحوظ في أطباء الاختصاص ومن بينها الاختصاصات المذكورة.
وأضاف أنّ من بين المسائل الملحة والمتأكدة بالمستشفى الجامعي بقابس هي حاجة هذه المؤسسة الاستشفائية الكبرى إلى دعمها بطبيب مختص في الأشعة.

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