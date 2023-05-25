وكالة تونس إفريقيا للأنباء تفوز بأفضل مقال صحفي في اختتام أشغال الجمعية العامة لرابطة وكالات الأنباء المتوسطية

تحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على جائزة أفضل مقال صحفي للوكالة في اختتام أشغال الدورة ال31 للجمعية العامة لرابطة وكالات الانباء المتوسطية اليوم الخميس بجزيرة جربة.



وتسلم الجائزة الصحفي أحمد قداح عن مقاله "السلاحف البحرية بولاية المنستير" ، وذلك من بين من 9 مقالات تقدمت للمسابقة من 9 وكالات انباء ، فيما الت جائزة افضل صورة لوكالة انباء الاناضول التركية حول زلزال تركيا من بين 8 صور ترشحت للمسابقة.

وانتهى هذا الاجتماع الذي انطلق منذ أمس، وتميز بتسلم المؤسسة لرئاسة الرابطة والتي تعد من بين مؤسسيها، بالمصادقة على التقرير المالي لسنة 2022 مع الدعوة الى دفع مساهمات العضوية التي تمثل الموارد الأساسية للرابطة لتواصل نشاطها.



كما تمت المصادقة بالإجماع بعد انتخاب سري على الموافقة بانضمام وكالة الانباء السلوفينية إلى عضوية الرابطة ، فضلا عن الاتفاق على أن تحتضن مدينة باليرمو الايطالية اشغال الدورة ال32 للجمعية ، فيما ستحتضن وكالة الانباء الجزائرية الأسبوع المقبل ندوة .

واتفق الأعضاء على تكوين لجنة تنكب على بحث مقترحات انشاء موقع واب جديد للرابطة ومناقشة الخطوات التي سيتم اعتمادها في المجال عبر اجتماعات عبر تقنية الزوم وذلك لتحديث الموقع وإدخال خدمات جديدة عليه.

وصادقوا على إعلان جربة الذي تضمن عدة توصيات من بينها إجراء دراسة مقارنة ومعمقة لتحليل وتوثيق الأساليب والتحديات والنجاحات للوكالات، وأرشفة تجاربها وتعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط بما يشمل تشجيع الوكالات الأعضاء من الجانب الشمالي على تقديم الدعم لنظيراتها في الجانب الجنوبي من حيث المساعدة اللوجستية وتقاسم الموارد وبناء القدرات.

كما أوصى هذا البيان، بتشريك الوكالات والدول غير المتوسطية للمساهمة بالافكار والخبرات في التحالف دون منحها العضوية في سياق القناعة بأهمية تنوع وجهات النظر والمعرفة الانسانية في تعزيز نمو التحالف وقدرات البلدان الأعضاء، إضافة الى التوصية بتعزيز التبادل الثقافي وتكثيف التبادل بين الصحفيين والمهنيين بين الدول الأعضاء بما يساعد على فهم أعمق لتنوع الثقافات وتعزيز الحوار .

وتضمنت توصيات البيان أيضا دعم التدريب والتطوير الإعلامي من خلال الدعوة الى تكثيف الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات لتعزيز مهارات ومعارف الصحفيين والمصورين على أن تشمل مجالات التكوين الوسائط المتعددة والتحقق من الأخبار وتحليل البيانات للتكيف مع المشهد الإعلامي المتطور ومع التكنولوجيات الحديثة للاتصال، إلى جانب العمل على الانخراط في التحول الرقمي والابتكار بمواكبة الرقمنة وتشجيع الوكالات على الاستثمار في التكنولوجيات والمنصات الرقمية وتقنيات السرد القصصي المبتكرة.

اما في مجال موضوع الندوة التي تم تنظيمها حول تمكين المراة في المتوسط فتم طرح تمكين المرأة في الصحافة بدعوة وكالات الأنباء إلى الأعضاء الى تدعيم المبادرات التي تمكن الصحفيات وتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة التمييز بين الجنسين وتوفير بيئة مناسبة للمراة لتتطور في مجال الصحافة.



