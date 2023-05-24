تقرّر تعيين العميد حسين الغربي مديرا عاما آمر الحرس الوطني خلفا للعميد فاضل قزقز الذي تمّت دعوته إلى مهام أخرى، وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لوزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء.





