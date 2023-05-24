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تعيين العميد حسين الغربي مديرا عاما آمر الحرس الوطني

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 22:25 قراءة: 0 د, 9 ث
      
تقرّر تعيين العميد حسين الغربي مديرا عاما آمر الحرس الوطني خلفا للعميد فاضل قزقز الذي تمّت دعوته إلى مهام أخرى، وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لوزارة الداخلية مساء اليوم الاربعاء.


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