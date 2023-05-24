المجيدي يؤكد ضرورة وضع اجراءات استباقية للتصرف مع أي طارئ مع انطلاق موسمي الحجّ والسياحة

شدّد وزير النقل، ربيع المجيدي، على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية للتصرف مع أي طارئ محتمل والتصدّي لتداعياته مع انطلاق الاعداد للموسم الصيفي وموسم الحجّ 2023 .



واكد المجيدي، خلال زيارة أدّاها، الأربعاء، الى مطار تونس قرطاج الدولي ومحطة الحجيج 2، أهمية بلوغ مستوى الجاهزية التامة وتسخير كل الإمكانيات من أجل حسن استقبال المسافرين عند الوصول وعند المغادرة والإحاطة بهم وإرشادهم وتوفير أفضل الظروف للحجيج.





وعاين بالمناسبة، توفر العنصر البشري والوسائل اللوجستية ومختلف المرافق المتوفرة في المطار على غرار فضاءات الاستقبال والانتظار والتسجيل والمصالح الفنية للخدمات الأرضية بالإضافة إلى معاينة المحيط الخارجي لهاتين المحطتين الجويتين، وفق ما نقله بلاغ للوزارة



وبين الوزير في الاطار ذاته، أهمية الارتقاء بعنصر النظافة وضمان انسيابية مثلى للجولان داخل المطار وخارجه، ولمزيد تهيئة فضاءاته حتى يتمّ تأمين الخدمات المسداة والعمليات الفنية والتجارية.



