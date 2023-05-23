سوسة: تتويج عدد من المخترعين الشبان في الدورة الثانية لصالون المخترعين الشبان

توج اختراع الشابة يسرى الطاهري التي ابتكرت نوعا جديدا من غذاء مكمل حيواني لمربي الدواجن ذو مردودية عالية بالمرتبة الأولى في مسابقة الاختراع بالنسبة لفئة الكبار، التي احتضنها معرض سوسة الدولي نهاية الأسبوع المنقضي في اطار الدورة الثانية لصالون المخترعين الشبان



وتوج إختراع قميص ذكي للمراقبة الصحية للمخترع الشاب ياسين زروق (قميص بتقنية النسيج التقني مرفوق بحساسات خاصة للقيام بتسجيل ومراقبة المؤشرات الصحية لمستعمله) بالمرتبة الثانية في هذه المسابقة، بينما الت المرتبة الثالثة للشابة ايمان خنفير التي قامت بابتكار منظومة إعلامية وأدواتية لمرافقة فاقدي البصر في أعمالهم وتحركاتهم اليومية



وفي مسابقة الإختراع أداني (أقل من 18 سنة)، تحصل مشروع أوليفي OLIVY لصاحبته ٱلاء بوحوالة، التي قامت بإكتشاف وتشخيص أمراض الزيتون بإستعمال تطبيقة ذكية، على المرتبة الأولى، وألت المرتبة الثانية لمشروع Oil Collecting Submarine لصاحبه أيهم بوكر، الذي ابتكر غواصة "درون" لتحديد أماكن تواجد المحروقات والزيوت في البحار وجمعها، اما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مشروع My Sound لصاحبته مريم لحسيني التي أنجزت تطبيقة ذكية لتنبيه مستعمليها من تواجدهم في أماكن صاخبة وكيفية تفاديها



يذكر ان تنظيم صالون المخترعين الشبان في دورته الثانية، التي انتظمت أيام 19 20 و21 ماي الجاري، كان وفق المنظمين، بهدف عرض المشاريع المبتكرة والتعريف بأحدث التقنيات وخلق فرص شراكة، وذلك خلال ثلاثة أيام من اللقاءات والتبادلات، كما حرص منظمو المعرض على توفير مساحة عرض مجانية للمخترعين والمبتكرين والباحثين والجمعيات والهيئات والمؤسسات الجامعية لعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم ونتائج أبحاثهم والمنتجات المبتكرة في جميع المجالات



وتم بالمناسبة توزيع جوائز شرف لستة مخترعين، وتنظيم ندوات علمية حول فرص التشبيك بين المخترعين الشبان والجمعيات الناشطة في المجال من أجل تونس أفضل وحول دور هياكل المساندة والدعم في تأطير المخترعين والمبتكرين الشبان وورشات عمل تطبيقية حول التكنولوجيات الحديثة





