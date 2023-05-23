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إلقاء القبض على 41 شخصا، بينهم 37 أجنبيا، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 14:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ألقت دورية مشتركة للحرس الوطني ببنعروس وبجبنيانة، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، القبض على 41 شخصا في إطار جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس في بلاغ الثلاثاء.

وأفاد المصدر ذاته، في هذا الشأن، بأن الدورية المشتركة ألقت القبض على 37 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وأضاف أنها ضبطت أربعة أشخاص تونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة " .

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